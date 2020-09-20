На Сумщині затримали злочинця, якого сім років шукав Інтерпол



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Чоловіка розшукував Інтерпол за підозрою у вчиненні злочинів двох злочинів

Затриманий перебуває у міжнародному розшуку і підлягає арешту та подальшій екстрадиції до Молдови

На пункті пропуску Бачівськ у Сумській області прикордонники затримали 51-річного громадянина Молдови, який із 2013 року перебував у міжнародному розшуку.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України

Зазначається, що під час перевірки чоловіка, який їхав в Україну, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Охоронці кордону його затримали.

Відомо, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку і підлягає арешту та подальшій екстрадиції до Молдови.

Там його притягнуть до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ст. 151 (навмисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження або іншої тяжкої шкоди здоров’ю) та ст. 287 (хуліганство) Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Зараз чоловіка після проведення процесуальних дій встановленим порядком передали компетентним правоохоронним органам.