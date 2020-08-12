СБУ затримала у Харкові іноземця, якого розшукував Інтерпол



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Затримали іноземця 12 серпня у дворі біля будинку, де він тимчасово проживав

Іноземця підозрюють у викраденні людини в Росії

Українські контррозвідники затримали у Харкові іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Чоловік підозрюється у причетності до викрадення людей і вимаганні.

Про це начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив у facebook.

«Виходець з однієї із закавказьких республік прибув в Україну, аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із посяганням на життя людей на території СНД. Встановлено, що зловмисник причетний до викрадення громадян та вимагання. За скоєне йому загрожує ув’язнення строком до 15-ти років», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового мешкання в Харкові. Вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів в Україні.

Видання visti.news пише, що 35-річний громадянин Азербайджану з червня поточного року перебував у міжнародному розшуку за підозрою у викраденні людини та вимаганні. У поліції повідомили, що з 9 по 10 червня 2019 року діяла організована злочинна група, до складу якої і входив затриманий та інші учасники. Разом вони викрали людину у РФ у Вологді. Після цього зловмисники вимагали у потерпілого 10 мільйонів рублів. Щоб уникнути покарання, громадянин Азербайджану певний час переховувався на території України.