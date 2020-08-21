У «Борисполі» затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом
Громадянин Ізраїлю перебував у розшуку за шахрайство
В аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина Ізраїля, який перебував у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Іноземця охоронці кордону затримали під час спроби перетину державного кордону.
«Громадянин Ізраїлю прибув в Україну рейсом з Тель-Авіва. Під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази Інтерпола. Як з'ясувалося, іноземець перебував у міжнародному розшуку», - йдеться в повідомленні.
Чоловіка, розшукуваного правоохоронними органами США за шахрайство, передали співробітникам Національної поліції для подальших правових дій.
Як повідомлялося, 3 серпня ввечері в аеропорту «Бориспіль» 26-річна полтавчанка намагалася підкупити начальника прикордонного контролю штабу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», аби в Україну пропустили її знайомого іранця.