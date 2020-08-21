У «Борисполі» затримали іноземця, розшукуваного Інтерполом



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Під час перевірки документів іноземця спрацювала база даних Інтерпола

Громадянин Ізраїлю перебував у розшуку за шахрайство

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали громадянина Ізраїля, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Іноземця охоронці кордону затримали під час спроби перетину державного кордону.

«Громадянин Ізраїлю прибув в Україну рейсом з Тель-Авіва. Під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази Інтерпола. Як з'ясувалося, іноземець перебував у міжнародному розшуку», - йдеться в повідомленні.

Чоловіка, розшукуваного правоохоронними органами США за шахрайство, передали співробітникам Національної поліції для подальших правових дій.

Як повідомлялося, 3 серпня ввечері в аеропорту «Бориспіль» 26-річна полтавчанка намагалася підкупити начальника прикордонного контролю штабу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», аби в Україну пропустили її знайомого іранця.