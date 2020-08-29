В Україну екстрадували спільника агента ФСБ, який вбив українського військового



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Фото пресслужби поліції Рівненської області

Після відповідного рішення суду затриманого відправили під варту

В Україну з Російської Федерації екстрадували спільника агента ФСБ Олега Смородінова, який у 2016 році в місті Рівне убив українського військового Івана Мамчура. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Так, у вересні 2016 року в одній із багатоповерхівок на вулиці Відінській у Рівному вбили працівника СІЗО Івана Мамчура. Чоловік загинув у результаті вогнепального поранення. Згодом поліція кваліфікувала злочин як умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили особи зловмисників. Однак, злочинці встигли виїхати з України. Як з’ясувалося, убивці поїздом поїхали в Москву, де отримали за умисне вбивство Мамчура винагороду 2 000 доларів США та 300 000 рублів.

Пізніше, у листопаді 2016 року на кордоні в Харківській області було затримано підозрюваного у вбивстві Олега Смородінова, який родом з Маріуполя.

«Під час вбивства 38-річний спільник зловмисника стежив за обстановкою на вулиці. В його обов’язки входило подати сигнал, що потерпілий зайшов у під’їзд і стежити за недопущенням сторонніх осіб в приміщення, щоб не завадити злочину», – додали у пресцентрі поліції.

Після цього спільника Смородинова оголосили в міжнародний розшук. Через деякий час було встановлено, що він переховувався в Москві. Для підтвердження цієї інформації та встановлення місцезнахлдження підозрюваного Інтерпол направив відповідні запити. У червні 2019 року українській стороні повідомили, що 38-річний підозрюваний затриманий і заарештований в Росії.

Нещодавно, 26 серпня, в пункті пропуску Гоптівка у Харківській області підозрюваного передали української поліції. Після чого суд Рівного відправив затриманого під варту.

Нагадаємо, 2 квітня 2020 року набрав законної сили вирок, яким Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова, затриманого контррозвідкою Служби безпеки України.