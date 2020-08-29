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    Кримінал

    В Україну екстрадували спільника агента ФСБ, який вбив українського військового

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    В Україну екстрадували спільника агента ФСБ, який вбив українського військового
    Фото пресслужби поліції Рівненської області

    Після відповідного рішення суду затриманого відправили під варту

    В Україну з Російської Федерації екстрадували спільника агента ФСБ Олега Смородінова, який у 2016 році в місті Рівне убив українського військового Івана Мамчура. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

    Так, у вересні 2016 року в одній із багатоповерхівок на вулиці Відінській у Рівному вбили працівника СІЗО Івана Мамчура. Чоловік загинув у результаті вогнепального поранення. Згодом поліція кваліфікувала злочин як умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

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    В Україну екстрадували спільника агента ФСБ, який вбив українського військового
    В Україну екстрадували спільника агента ФСБ, який вбив українського військового
    Фото пресслужби поліції Рівненської області

    Під час досудового розслідування поліцейські встановили особи зловмисників. Однак, злочинці встигли виїхати з України. Як з’ясувалося, убивці поїздом поїхали в Москву, де отримали за умисне вбивство Мамчура винагороду 2 000 доларів США та 300 000 рублів.

    Пізніше, у листопаді 2016 року на кордоні в Харківській області було затримано підозрюваного у вбивстві Олега Смородінова, який родом з Маріуполя. 

    «Під час вбивства 38-річний спільник зловмисника стежив за обстановкою на вулиці. В його обов’язки входило подати сигнал, що потерпілий зайшов у під’їзд і стежити за недопущенням сторонніх осіб в приміщення, щоб не завадити злочину», – додали у пресцентрі поліції.

    Після цього спільника Смородинова оголосили в міжнародний розшук. Через деякий час було встановлено, що він переховувався в Москві. Для підтвердження цієї інформації та встановлення місцезнахлдження підозрюваного Інтерпол направив відповідні запити. У червні 2019 року українській стороні повідомили, що 38-річний підозрюваний затриманий і заарештований в Росії.

    Нещодавно, 26 серпня, в пункті пропуску Гоптівка у Харківській області підозрюваного передали української поліції. Після чого суд Рівного відправив затриманого під варту.

    Нагадаємо, 2 квітня 2020 року набрав законної сили вирок, яким Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова, затриманого контррозвідкою Служби безпеки України.

    суд ФСБ Інтерпол розслідування Рівне поліція злочин
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