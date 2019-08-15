Чиновницю Львівської міськради затримали на хабарі



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Отримання хабара у розмірі 300 доларів та 2000 тисяч гривень відбувалось через посередника

За хабар чиновниця та її посібник обіцяли посприяти у прискоренні процедури державної реєстрації права власності на земельну ділянку

Заступницю керівника одного з відділів Львівської міської ради затримали на отриманні хабара.

Про це 15 серпня повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України

«Оперативники Управління захисту економіки Львівщини припинили корупційну схему державної реєстрації права власності, яку організувала посадовець Львівської міської ради. Аби приховати злочинну діяльність та в подальшому уникнути відповідальності у разі викриття, вона залучила у якості посередника адвоката», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час процесуальних заходів з викриття фігурантів оперативники задокументували факт вимагання керівником відділу міської ради коштів.

«Отримання хабара у розмірі 300 доларів та 2000 тисяч гривень відбувалось через посередника. За визначену суму коштів особи пообіцяли посприяти у прискоренні процедури державної реєстрації права власності на земельну ділянку», - заявили в поліції.

13 серпня заступника начальника одного з відділів Львівської міської ради та адвоката було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру зач.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.

МінТОТ відреагувало на затримання представника відомства, зазначивши, що затримання Гримчака не має відношення до діяльності МінТОТ.

Пресслужба міністерства також додала, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака «помічник» не є працівником МінТОТ.

За словами дружини Гримчака Юлії, посадовця затримали близько 21:40, коли він вийшов до магазину. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, який інкримінують її чоловіку. Жінка називає кримінальне провадження політичним замовленням.