На Закарпатті затримано агента ФСБ

Агент ФСБ РФ збирав та передавав ворогу інформацію про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні

На Закарпатті викрито та затримано агента ФСБ РФ та його співмешканку. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації та його співмешканці в пособництві у діях, вчинених з метою захоплення державної влади (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 КК України). Осіб вже взято під варту без права внесення застави», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний як агент ФСБ РФ одержав завдання щодо збору та передачі ворогу інформації про суспільно-політичні та економічні процеси в Україні. Пізніше, з початком активного наступу російських військ на нашу державу, російський громадянин мав підготувати ряд фейкових публікації у ЗМІ для тиражування закликів до «вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст», критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон.

Для одержання матеріальної винагороди за виконання завдань ворога співмешканка агента ФСБ надавала свої банківські рахунки.

Підозрюваних затримали в одному з населених пунктів Мукачівського району.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який просував в Україні ідеї «руського міра» та збирав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.