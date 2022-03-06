Окупанти використовують захоплені АЕС як воєнні бази – керівник «Енергоатому»

Загарбники розраховують, що їх не будуть вибивати, бо безпека на об'єктах понад усе

Окупанти використовують захоплені українські АЕС як воєнні бази. Про це у інтерв’ю BBC повідомив керівник «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін. Зокрема на Запорізькій АЕС зараз перебувають 500 окупантів, ще 1000 – в самому Енергодарі.

Загарбники розраховують, що їх не будуть вибивати, бо безпека на об'єктах понад усе. Будь-які обстріли не припустимі, додав він.

Зараз на чотирьох українських АЕС працює вісім енергоблоків, в тому числі два – на Запорізькій АЕС.

Окупанти захопили Чорнобильську АЕС та найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. По останній варвари навіть відкрили вогонь, піддавши загрозі усе населення світу. На щастя, жоден з реакторів АЕС не був пошкоджений.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція досі перебуває під контролем російських терористів. У мережі є 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші – зупинено.

Раніше, в Енергодарі окупанти замкнули двері мерії.

Також рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео).

Напередодні стало відомо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Ситуація складна.

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