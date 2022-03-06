Окупанти використовують захоплені АЕС як воєнні бази – керівник «Енергоатому»
Загарбники розраховують, що їх не будуть вибивати, бо безпека на об'єктах понад усе
Окупанти використовують захоплені українські АЕС як воєнні бази. Про це у інтерв’ю BBC повідомив керівник «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін. Зокрема на Запорізькій АЕС зараз перебувають 500 окупантів, ще 1000 – в самому Енергодарі.
Загарбники розраховують, що їх не будуть вибивати, бо безпека на об'єктах понад усе. Будь-які обстріли не припустимі, додав він.
Зараз на чотирьох українських АЕС працює вісім енергоблоків, в тому числі два – на Запорізькій АЕС.
Окупанти захопили Чорнобильську АЕС та найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. По останній варвари навіть відкрили вогонь, піддавши загрозі усе населення світу. На щастя, жоден з реакторів АЕС не був пошкоджений.
Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція досі перебуває під контролем російських терористів. У мережі є 2 енергоблоки, один блок у ремонті, інші – зупинено.
Раніше, в Енергодарі окупанти замкнули двері мерії.
Також рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео).
Напередодні стало відомо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Ситуація складна.