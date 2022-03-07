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    Події в Україні

    СБУ затримала агента ФСБ, який просував «руський мір» в Україні (відео)

    СБУ встановила кураторів російського агента - СБУ затримала агента ФСБ, який просував «руський мір» в Україні (відео)
    СБУ встановила кураторів російського агента
    фото з відкритих джерел

    Окрім просування в Україні ідеї «руського міра», агент займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення та збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні

    Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який просував в Україні ідеї «руського міра» та збирав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. Про це повідомила пресслужба СБУ.

    «В агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратор – співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович. Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що окрім просування в Україні ідеї «руського міра», він займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні та проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.

    Також у СБУ повідомили, що українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.

    Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Чоловіка взято під варту.

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    Теги: СБУ ФСБ документи
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    СБУ затримала агента ФСБ, який просував «руський мір» в Україні (відео)