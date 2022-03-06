У Києві упіймали «братів-комуністів», які зливали інформацію російським спецслужбам (фото)

Брати хотіли розхитати внутрішню обстановку в Україні та створити «потрібну інформаційну картинку»

Злочинці проживали у Луцьку та були запеклими шанувальниками комунізму

У Києві СБУ затримала братів, які зливали інформацію про ЗСУ російським та білоруським спецслужбам. Про це інформує пресслужба СБУ.

Відомо, що Олександр та Михайло проживали у Луцьку та були запеклими шанувальниками комунізму.

«Затримано двох братів-пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ», – йдеться в повідомленні.

Їхньою метою було розхитати внутрішню обстановку в Україні та створити «потрібну інформаційну картинку» для каналів Росії та Білорусії. Проте українські спецслужби затримали посібників окупантів, які систематично надавали інформацію російським та білоруським спецслужбам.

Обох братів зараз затримано, вони перебувають у СІЗО.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що брати Кононовичі давно відомі своїми проросійськими поглядами.

Раніше йшлося про те, що СБУ оприлюднило відео, яке назвало «дуже нетиповим» для офіційної сторінки: на відео – російський загарбник, родом із північної Осетії, телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і говорить, що здався в полон.

Нагадаємо, що українські захисники під час оборони вдаються і до знищення командних пунктів. Навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів.

Додамо, що вранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил російської федерації – штурмовик Су-25.