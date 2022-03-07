При спробі перетину кордону з Польщею СБУ затримала українського депутата

Шевченко не приховував своєї прихильності до білоруського та російського диктаторів

За попередніми даними СБУ затримала одіозного шанувальника режиму Лукашенка Євгена Шевченка

Білоруський політолог Юрій Воскресенський повідомив, що при спробі перетину кордону з Польщею був захоплений депутат Верховної Ради Євген Шевченко, повідомляють російські ЗМІ.

Депутат Шевченко – той самий «друг» Лукашенка, який постійно їздив до нього на поклони і ставав частим героєм пропагандистських сюжетів.

Політолог вважає, що Шевченко був одним з головних ініціаторів російсько-українських переговорів. За словами політика, Шевченка схопили минулого тижня і відвезли до Києва, його місцезнаходження у даний час невідоме.

Воскресенський уточнив, що востаннє він спілкувався з Шевченком 3 березня – той дзвонив йому з кордону і планував виїхати до Польщі, щоб потім потрапити до Білорусі на другий раунд українсько-російських переговорів у Брестській області.

До слова, напередодні нового року СБУ спростувала відкриття справи проти нардепа, який фанатіє від Лукашенка. Перед цим скандальний позафракційний народний депутат України Євген Шевченко заявив, що стосовно нього порушила справу Служба безпеки України. За його словами, справа відкрита за статтею 111 Кримінального кодексу, тобто державна зрада. Як розповів Шевченко, йому нібито інкримінують створення «русского мира».

Нардеп неодноразово втрапляв у скандали. Найчастіше – через прихильність до режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Слід зазначити, що одіозний депутат Шевченко, виключений з фракції «Слуги народу» у Верховній Раді через візит до Білоруського диктатора Олександра Лукашенка, відомий своєю проросійською позицією. Народний обранець неодноразово долучався до прямих включень на пропагандистських російських телеканалах.

Також свого часу Шевченко схвально відреагував на захоплення літака з білоруським опозиціонером.