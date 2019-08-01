На Запоріжжі затримали останнього підозрюваного у нападі на поліцейських



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Зловмисник півтора місяці переховувався в батьківському будинку

Ранком 1 серпня запорізькі поліцейські затримали останнього з групи правопорушників, які напали на правоохоронців в м.Василівка Запорізької області.

Як нагадують в Нацполіції, 16 червня у Запорізькій області невідомі напали на дільничного та слідчого відділу поліції міста Василівка, які поверталися додому. Заволоділи їхніми речами. Кілька правопорушників затримали того ж дня, але двом вдалося зникнути.

Правоохоронці з’ясували, що 25-річний зловмисник облаштував схованку у батьківському домі. Там він влаштував схованку: закутавшись у поліетилен, щоб не травмуватись скловатою, він «заліг» між дахом і обшивкою двоповерхового будинку. Таким чином чоловік сподівався перечекати обшуки.

Підозрюваний переховувався тут під час обшуку

Фігуранта затримали в порядку ст.209 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі йому інкримінують вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, хуліганство та розбій.

Глава Нацполіції Сергій Князєв нагадав, що за неефективну роботу він негайно відсторонив, а потім зняв з посади керівник відділу поліції в Василівці, а також ряд керівників Нацполіції Запорізької області.