На Вінничині затримали поліцейських за систематичне хабарництво



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Поліцейських впіймали під час отримання хабара від водія у розмірі 6000 грн за нібито порушення ПДР

За останні кілька тижнів правоохоронці задокументували понад 50 фактів систематичного вимагання та одержання хабарів службовими особами Літинського відділу поліції

Військова прокуратура затримала начальника сектору реагування патрульної поліції та інспектора Літинського відділу поліції Вінничини під час отримання хабара.

Про це повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

«Поліцейські вимагали і отримали хабар за непритягнення водія до відповідальності за нібито порушення правил дорожнього руху. 19 липня під час передачі коштів - 6000 грн. - капітан та старший лейтенант були затримані військовою прокуратурою спільно зі співробітниками облуправління СБУ, управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчими теруправління ДБР», - повідомили у прокуратурі.

За даними відомства, за останні кілька тижнів під час негласних слідчих дій правоохоронці задокументували понад 50 фактів систематичного вимагання та одержання хабарів службовими особами Літинського відділу поліції.

«Більшість з них - за участю затриманих патрульних. Поліцейські брали «дань» за невикриття у злочині проти власності, проїзд фур через місто, тощо. «Жертвами» їхнього здирництва ставали також іноземці», - заявили у прокуратурі.

Затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На даний час проводяться слідчі та інші процесуальні дії, встановлюються усі причетні поліцейські.