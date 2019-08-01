Під Києвом п’яний молодик сокирою потрощив автівки і накинувся з ножем на поліцейських (фото, відео)



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31-річного хулігана затримано, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Фото: Нацполіція

Поліцейські застосували зброю, щоб втихомирити дебошира

У місті Бровари, що під Києвом, чоловік напідпитку з сокирою у руках погрожував сусідам та потрощив автівки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

На місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

Встановлено, що чоловік, добряче хильнувши оковитої, спочатку палицею стукав по огорожі сусідів. Потім, коли йому зробили зауваження, чолов’яга до рук взяв сокиру і пошкодив припарковані на вулиці автомобілі.

Коли прибув наряд поліції, дебошир зустрів їх уже з ножем у руках.

Щоб втихомирити та затримати лиходія, правоохоронці змушені були оголити табельну вогнепальну зброю і здійснити постріл угору. Тільки після цього вдалося надіти йому кайданки.

Працівники поліції затримали 31-річного хулігана в порядку ст. 208 КПК України і він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

На місці події поліцейські сокиру та ніж як речові докази.

За фактом відкрито два кримінальних провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.