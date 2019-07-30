Суд заарештував сімох підозрюваних у нападі на поліцейського в Києві



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Поліцейські затримали нападників Фото: Інформатор

Зловмисників вдалося затримати безпосередньо після вчинення злочину

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави сімом особам, котрі підозрюються у побитті поліцейського на Оболоні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Напад стався 25 липня близько другої години ночі біля одного із відділень «Приватбанку» в Оболонському районі столиці. Компанія молодих людей розпивала спиртні напої, голосно лаялася, чим порушувала громадський порядок. З метою припинення протиправних дій молодиків поліцейський, який проходив неподалік, зробив зауваження. У відповідь зловмисники, серед яких було двоє неповнолітніх, накинулися з кулаками на працівника поліції.

Поліцейському вдалося дістати свій службовий пістолет та зробити попередження молодикам. Один із зловмисників, які стояв осторонь від інших, підійшов ззаду та скляною пляшкою вдарив правоохоронця по голові, інші злочинці хаотично почали наносити удари ногами, в результаті чого поліцейський впав на землю та отримав тілесні ушкодження. Після чого, один із зловмисників вихватив пістолет поліцейського та його сумку з особистими речами та грошовими коштами.

Зловмисників вдалося затримати безпосередньо після вчинення злочину.

Затриманим повідомлено про підозру за ст.348 КК України (замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку), та ч.1 ст.187 КК України (розбій).

Правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення інших учасників бійки. Потерпілий поліцейський нині перебуває на лікуванні.