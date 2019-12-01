На Запоріжжі зі штурмом затримали банду, яку організував батько з двома синами



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До операції залучили спецпідрозділ КОРД, батальйон поліції особливого призначення, відділ швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки, а також вибухотехнічну службу

За інформацію оперативників, банда мала чималий арсенал зброї та при затриманні могла чинити збройний опір

У Запорізькій області поліцейські затримали п’ятьох членів банди, підозрюваних у скоєнні 20 тяжких злочинів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Встановлено, що організували банду батько та двоє його синів, які залучили до злочинної діяльності жителів Запоріжжя віком від 20 до 38 років.

Злочинна група вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини: розбійні напади, пограбування, крадіжки, у тому числі з авто, квартир та особистого майна громадян, викрадення осіб з подальшим вимаганням грошей. Жоден із учасників банди офіційно не працював, а деякі з них уже були засуджені за скоєння аналогічних злочинів.

Зловмисники також погрожували правоохоронцям, які документували протиправну діяльність банди.

Правоохоронці проводять 46 обшуків у помешканнях фігурантів, у місцях зберігання викрадених речей та цехах, де вони переплавляли викрадені кабелі ГТС. За результатами заходів вилучено зброю та набої до неї, грошові, кошти, автомобілі, наркотичні засоби тощо.

За інформацію оперативників, банда мала чималий арсенал зброї та при затриманні могла чинити збройний опір. Тому до операції залучили спецпідрозділ КОРД, батальйон поліції особливого призначення, відділ швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки, а також вибухотехнічну службу.