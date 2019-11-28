Під Києвом «газовий контролер» пограбував пенсіонерів



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Шахрай понишпорив по будинку пенсіонерів і викрав гроші Фото: Нацполіція

Зловмисник представився працівником газової контори, щоб зайти до буднику

Поліція затримала злодія, який під виглядом газового контролера пограбував пенсіонерів на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«У селі Софіївська Борщагівка невідомий чоловік представився працівником газової контори, щоб зайти до буднику, де мешкає подружжя пенсіонерів. Щоб відволікти увагу господарів, він почав розповідати, що газова установа надає для пенсіонерів «знижки за сплату природнього газу». А в цей час зловмисник понишпорив по будинку і викрав гроші. Такі дивні дії «контролера» помітив родич, який в цей час приїхав перевідати стареньких, і не дав йому втекти», - розповіли в поліції.

На місце події оперативно прибув наряд поліції Києво-Святошинського району.

Поліцейські затримали грабіжника у порядку ст. 208 КПК України. У нього вилучено 200 доларів, які він викрав.

Зловмисником виявився 44-річний житель Таращанського району, який у 2017 році був засуджений за незаконне заволодіння автомобілем.

За фактом пограбування відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Працівники поліції перевіряють його не причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

До суду правоохоронці звернуться з клопотання про обрання міри запобіжного заходу на час тривання слідства - тримання під вартою.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними і не впускати незнайомців до своїх осель. «Обов’язково вимагайте від працівників служб пред’явити відповідні службові посвідчення! А в разі відмови у їх пред’явленні – в жодному разі не допускайте їх до свого помешкання», - радять поліцейські.