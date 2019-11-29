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    Новини

    Біля Банкової домушники залізли у квартиру бізнесмена - земляка Зеленського

    • Розсилка
    Біля Банкової домушники залізли у квартиру бізнесмена - земляка Зеленського

    Правоохоронці кажуть, що, ймовірно, крадіжка в квартирі Вульфа відбулася за наводкою

    В самому центрі Києва в квартирі на вулиці Архітектора Городецького зловмисники пограбували квартиру на 200 тисяч доларів.

    Про це повідомляє Страна з посиланням на джерела в МВС.

    За даними джерел, жертвою пограбування став бізнесмен з малої батьківщини президента Володимира Зеленського - Леонід Вульф.

    Домушники проникли в апартаменти, відкривши замки відмичками.

    Правоохоронці кажуть, що, ймовірно, крадіжка в квартирі Вульфа відбулася за наводкою.

    Злодіїв шукають, відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.185 КК України (крадіжка в особливо великих розмірах).

    До слова, у Києві на Хрещатику в ніч на 28 листопада невідомі пограбували офіс Національної спілки журналістів України. Зловмисники понівечили офісний сейф, де зберігалися деякі службові документи та власні кошти голови організації.

    Київ кримінал пограбування поліція
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