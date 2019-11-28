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    На Хрещатику грабіжники обчистили офіс Національної спілки журналістів

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    <p>&laquo;Чи зникли які документи і цінні речі - ще з&rsquo;ясовуємо&raquo;, - написав Томіленко</p> - На Хрещатику грабіжники обчистили офіс Національної спілки журналістів

    «Чи зникли які документи і цінні речі - ще з’ясовуємо», - написав Томіленко

    Фото: Facebook Сергія Томіленка

    Зловмисники понівечили офісний сейф, де зберігалися деякі службові документи та власні кошти голови Нацспілки журналістів України

    У Києві на Хрещатику в ніч на 28 листопада невідомі пограбували офіс Національної спілки журналістів України.

    Про це голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив у Facebook.

    «Пограбували Спілку журналістів на Хрещатику... Сьогодні уночі невідомі проникли у мій службовий кабінет і приймальню та здійснили пограбування. Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти... Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди розкриті. Чи зникли які документи і цінні речі - ще з’ясовуємо», - написав Томіленко.

    За його словами, МВС та поліція поінформовані, уже проводяться слідчі дії.

    «Ось чому ми кажемо, що безпека - передусім. Навіть в центрі Києва офіс на Хрещатику не може бути безпечним місцем», - додав Томіленко.

    ЗМІ Київ кримінал пограбування поліція журналіст
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