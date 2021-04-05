На Житомирщині поліцейський збив на смерть людину і втік з місця ДТП

Повідомлення про ДТП із загиблим чоловіком надійшло з села Малинівка

Правоохоронці встановили, що машина належить працівнику місцевого відділення поліції

У Житомирській області, в селі Малинівка, поліцейський збив людину і залишив місце ДТП.

Про це 4 квітня повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.

«Повідомлення про ДТП із загиблим чоловіком надійшло 3 квітня. Правоохоронці ввели на території області операцію «Перехоплення». Їм вдалося встановити марку і колір машини. Протягом ночі поліцейські перевіряли автомобілі марки Skoda зеленого кольору і їхніх власників», – йдеться в повідомленні.

На одній з вулиць м. Малин правоохоронці виявили автомобіль з характерними механічними пошкодженнями. Під час перевірки було встановлено, що машина належить поліцейському місцевого відділення поліції, 1988 року народження, який з 1 квітня був відряджений до Управління карного розшуку.

Про подію повідомили в територіальне управління ДБР. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) УКУ.

За наказом начальника Нацполіції області розпочато службове розслідування.

Санкція статті за вказане правопорушення передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що нардеп від «Слуги народу» спровокував ДТП з постраждалими.