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    Нардеп від «Слуги народу» спровокував ДТП з постраждалими – ЗМІ

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    За інформацією ЗМІ, депутат Микола Задорожній був за&nbsp;кермом Mitsubishi - Нардеп від «Слуги народу» спровокував ДТП з постраждалими – ЗМІ

    За інформацією ЗМІ, депутат Микола Задорожній був за кермом Mitsubishi

    Нардеп не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнувся з Ford, який їхав попереду у попутному напрямку

    Нардеп від партії Слуга народу Микола Задорожній 4 квітня спровокував ДТП неподалік від Обухова.

    Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.

    За даними видання, Задорожній не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнувся з Ford, який їхав попереду у попутному напрямку.

    І він, і другий водій отримали травми. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

    36-річний Микола Задорожній був обраний до Ради в мажоритарному окрузі № 162 у Сумській області. Він є членом комітету Ради з питань бюджету.

    У грудні 2020 року ЗМІ повідомляли, що з Mitsubishi Задорожнього вкрали сумку, в якій були особисті документи, а також 100 тисяч гривень.

    До слова, напередодні на Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді загинула людина.

    Теги: ДТП депутат водій Київщина партія Слуга народу
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