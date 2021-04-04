Нардеп від «Слуги народу» спровокував ДТП з постраждалими – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, депутат Микола Задорожній був за кермом Mitsubishi

Нардеп не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнувся з Ford, який їхав попереду у попутному напрямку

Нардеп від партії Слуга народу Микола Задорожній 4 квітня спровокував ДТП неподалік від Обухова.

Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Задорожній не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнувся з Ford, який їхав попереду у попутному напрямку.

І він, і другий водій отримали травми. Їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

36-річний Микола Задорожній був обраний до Ради в мажоритарному окрузі № 162 у Сумській області. Він є членом комітету Ради з питань бюджету.

У грудні 2020 року ЗМІ повідомляли, що з Mitsubishi Задорожнього вкрали сумку, в якій були особисті документи, а також 100 тисяч гривень.

До слова, напередодні на Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді загинула людина.