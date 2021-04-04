Лихо на дорозі Одеси: водій збив трьох людей

Внаслідок ДТП 19-річного та двох 18-річних хлопців госпіталізували до лікарні з травмами

Водій автомобіля Hyundai здійснив наїзд на трьох пішоходів в Одесі та втік з місця ДТП. Про це інформує прес-служба Патрульної поліції Одеської області.

Лихо трапилося в суботу, 3 квітня, біля Олександрівського скверу, що в Приморському районі.

Зазначається, що автомобіль Hyundai здійснив наїзд на трьох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом та зник з місця події. Внаслідок ДТП 19-річного та двох 18-річних хлопців госпіталізували до лікарні з травмами.

Після спілкування з очевидцями патрульні встановили напрямок, в якому втік порушник. Під час обстеження вулиць поліцейські виявили автівку з характерним пошкодженням лобового скла. Водій зізнався, що скоїв ДТП та залишив місце аварії.

Для з'ясування усіх обставин водія передали слідчому. Поліцейські нагадують, що українцям світить штраф 3400 гривень, якщо вони залишили свої автівки на місці ДТП, або кримінальна відповідальність, якщо була аварія з постраждалими.

Додамо, що в суботу, 3 квітня, в Одесі автомобіль швидкої медичної допомоги влетів у припарковане авто.