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    В Одесі водій «швидкої» заснув за кермом і врізався в легковик (відео)

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    В результаті ДТП&nbsp;забій&nbsp;отримала фельдшер, яка була в автомобілі швидкої меддопомоги - В Одесі водій «швидкої» заснув за кермом і врізався в легковик (відео)
    В результаті ДТП забій отримала фельдшер, яка була в автомобілі швидкої меддопомоги
    Фото Української служби інформації

    Під час аварії у салоні «швидкої» перебувала дівчина з матір’ю

    У суботу, 3 квітня, в Одесі автомобіль швидкої медичної допомоги влетів у припарковане авто.

    Про це повідомляє Українська служба інформації.

    ДТП сталася за адресою вулиця Отамана Головатого, 17 приблизно о 3:30 ранку. Там водій «швидкої» заснув за кермом і в’їхав в Daewoo.

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    В Одесі водій «швидкої» заснув за кермом і врізався в легковик (відео)
    В Одесі водій «швидкої» заснув за кермом і врізався в легковик (відео)
    В Одесі водій «швидкої» заснув за кермом і врізався в легковик (відео)
    В Одесі водій «швидкої» заснув за кермом і врізався в легковик (відео)
    В Одесі водій «швидкої» заснув за кермом і врізався в легковик (відео)

    У момент аварії водій легкового авто знаходився в салоні. Його затисло дверима. На місце прибули рятувальники і звільнили чоловіка. На щастя, він не постраждав.

    Відзначають, що забій в результаті ДТП отримала фельдшер, яка була в автомобілі швидкої меддопомоги. Її госпіталізували. Також в «швидкій» під час аварії перебувала дівчина з матір’ю, яку везли в лікарню.

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    Теги: таксі ДТП Одеса водій автомобіль рятувальники
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