На Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді загинула людина

На місці працює слідчо-оперативна група поліції

У селі Циганське Полтавської області внаслідок ДТП одна людина загинула та ще одну особу травмовано.

Про це повідомляє обласна поліція.

Аварія сталася пізно ввечері 2 квітня на автодорозі Київ-Харків.

«Попередньо відомо, що водій автомобіля BMW X3, 1961 року народження, допустив наїзд на чоловіка на вигляд 50-60 років, особа якого встановлюється. Від отриманих ушкоджень постраждалий загинув на місці пригоди», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, тілесних ушкоджень зазнала й пасажирка позашляховика, 1985 року народження. Жінку доправлено до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка вивчає обставини та причини загибелі людини.

Нагадаємо, 30 березня на Вінниччині водій автомобіля Skoda наїхав на двох дітей, які рухались на велосипеді. Від отриманих травм діти віком 6 та 7 років загинули на місці. 20-річний водій іномарки був п’яним, він не постраждав.

У понеділок, 29 березня, близько 16:30 на трасі, недалеко від в’їзду в Ірпінь сталося лобове ДТП за участю вантажівки Renault ритуальної служби легковика «Москвич-412», в результаті якого загинули двоє людей, ще одна людина отримала травми.

Як повідомлялося, у четвер, 1 квітня, біля Чернівецької міськради трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса. Тролейбус, у якого за попередніми даними відмовили гальма, зачепив припарковане авто, зніс інформаційну стелу та дерево.