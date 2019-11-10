На Житомирщині застрелили адвоката одного з підозрюваних у справі Вороненкова (оновлено)



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Ймовірно, його застрелили браконьєри

У Житомирській області загинув адвокат Святослав Пархоменко, який є захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, інцидент стався в лісових угіддях неподалік Радомишля. За неофійною інформацією, загиблим є адвокат Святослав Пархоменко, який є захисником Олександра Лося – підозрюваного у причетності до вбивства Дениса Вороненкова.

Як зазначається, між адвокатом та браконьєрами стався конфлікт, внаслідок якого чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення.

Згодом поліція Житомирської області підтвердила інформацію про те, що під час полювання загинув Святослав Пархоменко.

«10 листопада у лісовому масиві на межі Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. У результаті смертельне вогнепальне поранення отримав директор громадської організації «Радомишльські мисливці» (ним є Святослав Пархоменко, який також займався адвокатською діяльністю, – ред.), ще одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізовано», – зазначили правоохоронці.

Попередньо встановлено, що між сторонами виник конфлікт, під час якого було застосовано вогнепальну зброю. Смертельну травму отримав 41-річний киянин. Також ще одного чоловіка, 52-річного жителя Київської області, було госпіталізованого з тяжким вогнепальним пораненням.

Інші учасники конфлікту доставлені до поліції для встановлення усіх причин та обставин події. Усі вони жителі Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років.

Подію попередньо кваліфіковано за ст. 15 (Замах на злочин), ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

23 березня 2017 року у центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував. У рамках розслідування кримінального провадження було допитано 350 свідків, опрацьовано 3 терабайти відеозаписів з камер відеоспостереженя, проведено понад 60 обшуків, здійснено понад 430 тимчасових доступів до речей та документів, призначено та проведено майже 30 різних судових експертиз. У рамках кримінального провадження оголошено про підозру шістьом фігурантам.