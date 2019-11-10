Партія Джонсона мала дев’ять російських спонсорів, – звіт розвідки Британії



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Звіт мав бути оприлюднений цього тижня, але Джонсон заблокував публікацію

У доповіді про втручання РФ у політику Великої Британії названі імена дев’ятьох російських бізнесменів, що фінансують Консервативну партію, очолювану прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Business Insider.

«Консервативна партія Бориса Джонсона отримувала кошти від дев’яти російських спонсорів, які були названі у засекреченому звіті щодо спроб РФ підірвати демократію у Великій Британії», – йдеться у публікації.

Зокрема, за даними ЗМІ, колишній співробітник російського міністерства оборони Олександр Темерко протягом останніх семи років пожертвував Консервативній партії понад 1,2 млн фунтів.

У звіті, як зазначається, названо ім’я дружини Володимира Чернухіна – близького соратника Путіна – Любові Чернухіної, яка протягом минулого року пожертвувала консерваторам більше 450 тис фунтів. А у липні 2017 року росіянка придбала за £160 тис. на аукціоні право провести тенісний матч з тодішніми прем’єр-міністром Британії Девідом Кемероном та мером Лондона Борисом Джонсоном.

У звіті згадується і колишній російський шпигун Олександр Лебедєв, який нині є власником газет London Evening Standard та The Independent. Його син Євген є близьким другом Бориса Джонсона і часто запрошував на вечірки до свого маєтку неподалік італійської Перуджі.

Зазначається, що цей звіт мав бути оприлюднений цього тижня, але Джонсон заблокував публікацію через побоювання, що інформація може вплинути на його шанси на перемогу під час майбутніх парламентських виборів. Як повідомлялося, російські олігархи, які живуть у Великій Британії, збільшили фінансові внески на користь Консервативної партії голови уряду Бориса Джонсона впродовж останнього року.

Нагадаємо, у Британії обрали нового спікера нижньої палати парламенту.

Як повідомлялося, опозиція у Британії порушила питання зв’язків радника Джонсона з Росією.