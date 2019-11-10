Невідомий чоловік з ножицями влаштував кошмар в магазині Харкова (відео)
Срін з відео
Невідомий кидався з ножицями на касирів і покупців
У мережі з’явилося відео з Харкова, на якому чоловік кидався з ножицями на людей в супермаркеті.
Про це повідомляють очевидці у соцмережі ХС Харків. Також інцидент вдалося зняти на камери мобільних телефонів.
За їх словами, чоловік влаштував дебош в супермаркеті «Рост» на Київській вулиці.
Він кидався з ножицями на касирів і покупців. Хулігана нейтралізувала поліція, зазначають очевидці.
Нагадаємо, на Одещині підозрюваний у вбивстві напав на прикордонника з ножем.