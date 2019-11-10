Невідомий чоловік з ножицями влаштував кошмар в магазині Харкова (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Срін з відео

Невідомий кидався з ножицями на касирів і покупців

У мережі з’явилося відео з Харкова, на якому чоловік кидався з ножицями на людей в супермаркеті.

Про це повідомляють очевидці у соцмережі ХС Харків. Також інцидент вдалося зняти на камери мобільних телефонів.

За їх словами, чоловік влаштував дебош в супермаркеті «Рост» на Київській вулиці.

Він кидався з ножицями на касирів і покупців. Хулігана нейтралізувала поліція, зазначають очевидці.

Нагадаємо, на Одещині підозрюваний у вбивстві напав на прикордонника з ножем.