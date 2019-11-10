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    Кримінал

    Невідомий чоловік з ножицями влаштував кошмар в магазині Харкова (відео)

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    Невідомий чоловік з ножицями влаштував кошмар в магазині Харкова (відео)
    Срін з відео

    Невідомий кидався з ножицями на касирів і покупців

    У мережі з’явилося відео з Харкова, на якому чоловік кидався з ножицями на людей в супермаркеті.

    Про це повідомляють очевидці у соцмережі ХС Харків. Також інцидент вдалося зняти на камери мобільних телефонів.

    За їх словами, чоловік влаштував дебош в супермаркеті «Рост» на Київській вулиці.

    Він кидався з ножицями на касирів і покупців. Хулігана нейтралізувала поліція, зазначають очевидці.

    Нагадаємо, на Одещині підозрюваний у вбивстві напав на прикордонника з ножем.

    Харків кримінал поліція чоловік
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