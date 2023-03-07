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НАБУ викликало на допит ексголову Нацбанку Шевченка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ викликало на допит ексголову Нацбанку Шевченка
фото з відкритих джерел

Шевченка викликають 16 березня 2023 року на 10:00

Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишнього керівника Національного банку, ексголову правління державного «Укргазбанку» Кирила Шевченка у справі про розтрату 206 млн грн. Відповідна повістка оприлюднена на сайті НАБУ.

«Повістка про виклик Шевченка Кирила Євгеновича. Вам необхідно прибути 16 березня 2023 року о 10:00 до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019», – йдеться у повідомленні.

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Також Національне бюро викликало на допит 16 березня колишнього заступника Шевченка в «Укргазбанку» Дениса Чернишова, який також обіймав посаду ексзаступника міністра юстиції, та ексзаступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олену Хмеленко. Всіх трьох оголошено у національний та міжнародний розшук.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови правління Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка у вигляді тримання під вартою. 

24 жовтня НАБУ оголосило в розшук Шевченка та ще двох посадовців «Укргазбанку».

Теги: НАБУ Кирило Шевченко Нацбанк

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