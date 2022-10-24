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НАБУ оголосило в розшук Шевченка та ще двох посадовців «Укргазбанку»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ оголосило в розшук Шевченка та ще двох посадовців «Укргазбанку»
Підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук
НАБУ

Про підозру посадовцям повідомили ще на початку жовтня

Національне антикорупційне бюро України розшукує трьох посадовців АБ «Укргазбанк», причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Про це повідомяє пресцентр НАБУ.

«Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного з заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком».

Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.

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