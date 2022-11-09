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Ексголову Нацбанку Шевченка оголошено у міжнародний розшук – САП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексголову Нацбанку Шевченка оголошено у міжнародний розшук – САП
6 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишньому голові Нацбанку Кирилу Шевченку
фото з відкритих джерел

Шевченка розшукують у справі розкрадань в «Укргазбанку»

Ексголову Національного банку Кирила Шевченка оголошено у міжнародний розшук у справі розкрадань в «Укргазбанку». Про це повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі «Укрінформу».

«Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в «Укргазбанку»», – сказала вона.

24 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ «Укргазбанк», які, за версією слідства, причетні до розкрадання понад 200 млн грн. Серед фігурантів справи – ексочільник Нацбанку Кирило Шевченко.

6 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишньому голові Нацбанку Кирилу Шевченку.

Шевченку інкримінували налагодження схеми впродовж 2014-2020 років на посаді очільника державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн грн. Загалом у справі повідомили про підозру п’ятьом особам, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

У ході слідства було встановлено, що керівництво «Укргазбанку», володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.

Додамо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Теги: Кирило Шевченко прессекретар розшук САП Нацбанк

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