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Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка
Кирило Шевченко не був присутнім на засіданні парламенту
фото з відкритих джерел

Рішення про звільнення Шевченка підтримали 263 парламентарі

 

Верховна Рада сьогодні, 6 жовтня, підтримала проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослава Железняка в Telegram.

За інформацією нардепа, рішення про звільнення Шевченка підтримали 263 парламентарі.

При цьому голова Нацбанку не був присутнім на засіданні парламенту, тому його звільнили «у турборежимі» – виступали лише депутати.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком».

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.

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Теги: прокуратура депутат Telegram Кирило Шевченко звільнення НБУ Нацбанк

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