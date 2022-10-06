Рада звільнила голову Нацбанку Шевченка

Кирило Шевченко не був присутнім на засіданні парламенту

Рішення про звільнення Шевченка підтримали 263 парламентарі

Верховна Рада сьогодні, 6 жовтня, підтримала проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослава Железняка в Telegram.

За інформацією нардепа, рішення про звільнення Шевченка підтримали 263 парламентарі.

При цьому голова Нацбанку не був присутнім на засіданні парламенту, тому його звільнили «у турборежимі» – виступали лише депутати.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком».

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.