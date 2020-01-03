Нацполіція викрила канал збуту наркотиків через Telegram, вартість вилученого товару - 1,5 млн грн



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Наркозбувачів узято під варту на 60 діб із правом внесення застави

У Маріуполі поліція припинила діяльність злочинної групи з трьох осіб, які через Telegram-канал продавали наркотики.

«Троє жителів Маріуполя створили Telegram-канал, де розміщували інформацію про наявні наркотики та приймали замовлення. Оплату приймали через електронні гаманці. «Покупки» зловмисники доставляли шляхом закладок, залишаючи дози в обумовлених місцях», - повідомляє поліція Донецької області.

Правоохоронці затримали зловмисників під час спецоперації за участю спецпідрозділу КОРД. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів оперативники виявили понад 700 г амфетаміну, більше ніж 1,5 тис. пігулок екстазі, майже півкілограма шишок канабісу, 162 шт. LCD та галюциногенні гриби.

«Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 1,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліція запобігла черговій доставці «товару», знищивши близько 25 закладок із наркотиками в Маріуполі.

Усіх членів угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникам інкримінують ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів і психотропних речовин).

«За рішенням суду наркозбувачів узято під варту на 60 діб із правом внесення застави: лідеру групи - 1,9 млн грн, двом співучасникам - 154 тис. та 96 тис. грн», - додали в поліції.