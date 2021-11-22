Напад на кур'єра у Дніпрі: компанія Glovo роз'яснила ситуацію «Главкому»

Компанія вивчає деталі інциденту та встановлює особу кур’єра

У Дніпрі 21 листопада між кур'єром Glovo та клієнтом стався конфлікт. Низка місцевих видань та телеграм-каналів повідомляли, що кур’єр навіть відстрілювався від клієнта після того, як той напав на нього з ножем. У мережі оприлюднили фото порізаних шин на автівці кур’єра. Однак офіційного повідомлення від поліції наразі нема, а в редакцію «Главкома» звернулися представники компанії Glovo, аби роз’яснити ситуацію.

«Наразі компанія вивчає деталі інциденту та встановлює особу кур’єра. У разі потреби, компанія Glovo готова співпрацювати з правоохоронними органами з питань розслідування даної справи та надати всю необхідну інформацію, що сприятиме встановленню всіх обставин інциденту», – йдеться у повідомленні.

На даний момент компанія не отримувала запитів від правоохоронних органів щодо інциденту.

«Нагадаємо, що Glovo – це тристороння платформа, яка поєднує користувачів додатку, партнерів та кур'єрів. Кур'єри є не співробітниками компанії Glovo, а незалежними суб'єктами, які підключаються і відключаються від платформи за власним бажанням», – додали у компанії.

Місцеві агенції повідомили, що інцидент стався біля ТРЦ «Дафі» 21 листопада. Кур'єр, імовірно, стріляв у повітря або навмисно повз чоловіка. Адже внаслідок конфлікту ніхто не постраждав. У поліції начебто відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

До слова, нещодавно у Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці.