Нардеп Шахов отримав підозру від НАБУ: «забув» задекларувати 13 квартир, будинки й автівки

Раніше ЗМІ з'ясували, що нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину, на яку оформлені котеджі і квартири

Шахова підозрюють у недекларуванні майже 60 млн грн

Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов отримав підозру у недостовірному декларуванні. Він там не вказав понад 10 квартир в центрі Києва, паркомісця та будинки в елітному котеджному містечку на майже 60 мільйонів гривень. Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Ім'я підозрюваного називає програма «Схеми».

У повідомленні йдеться, що народний обранець «забув» внести низку суттєвих відомостей до своєї декларації за 2020 рік.

Підозра Шахову була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після розслідування журналістів у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що на цивільну дружину народного депутата Шахова записані котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній, проте він не вказує в декларації ані її, ані зареєстровані на неї активи.





«За матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості. Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн. Підозру підписано Генеральним прокурором», – йдеться в повідомленні.

Стаття, за якою депутату вручили підозру – ч. 2. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) – карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозру Шахов отримав, прибувши до НАБУ.