У Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від незадоволеного клієнта з ножем
Кур'єр та клієнт після конфлікту поскаржились у поліцію один на одного
На Запорізькому шосе в Дніпрі клієнт напав на кур'єра Glovo з ножем. Той у відповідь витягнув пістолет і почав стріляти. Як пише «Дніпро оперативний», обоє чоловіків поскаржилися один на одного в поліцію.
Інцидент стався біля ТРЦ «Дафі» 21 листопада. Кур'єр, імовірно, стріляв у повітря або навмисно повз чоловіка. Адже внаслідок конфлікту ніхто не постраждав.
У поліції повідомили, що за фактом суперечки відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Однак там точно не підтвердили, з якої компанії був кур'єр.
Між чоловіком та кур'єром з якоїсь причини виник конфлікт. Під час суперечки незадоволений клієнт кинувся з ножем на працівника Glovo. Захищаючись, він двічі вистрілив зі стартового пістолета та втік.
Чоловік із ножем сховався за машиною кур'єра та порізав шини. У цей час повз проїжджав екіпаж патрульних. Побачивши місцевого жителя, поліцейські дізналися від нього про бійку. Нападник розповів, що винуватцем сутички став кур'єр. Він начебто з невідомих причин почав стріляти з пістолета.
Поліцейським кур'єр повідомив, що почав стріляти після того, як клієнт напав на нього із ножем. В обох чоловіків забрали пістолет та ніж. Деталі події з'ясовуватимуть слідчі.
До слова, нещодавно у Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці