У Дніпрі кур'єр Glovo відстрілювався від незадоволеного клієнта з ножем

Кур'єр та клієнт після конфлікту поскаржились у поліцію один на одного

На Запорізькому шосе в Дніпрі клієнт напав на кур'єра Glovo з ножем. Той у відповідь витягнув пістолет і почав стріляти. Як пише «Дніпро оперативний», обоє чоловіків поскаржилися один на одного в поліцію.

Інцидент стався біля ТРЦ «Дафі» 21 листопада. Кур'єр, імовірно, стріляв у повітря або навмисно повз чоловіка. Адже внаслідок конфлікту ніхто не постраждав.

У поліції повідомили, що за фактом суперечки відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Однак там точно не підтвердили, з якої компанії був кур'єр. Між чоловіком та кур'єром з якоїсь причини виник конфлікт. Під час суперечки незадоволений клієнт кинувся з ножем на працівника Glovo. Захищаючись, він двічі вистрілив зі стартового пістолета та втік. Чоловік із ножем сховався за машиною кур'єра та порізав шини. У цей час повз проїжджав екіпаж патрульних. Побачивши місцевого жителя, поліцейські дізналися від нього про бійку. Нападник розповів, що винуватцем сутички став кур'єр. Він начебто з невідомих причин почав стріляти з пістолета.

Кур'єр Glovo відстрілювався від клієнта / Фото «Дніпра Оперативного»

Пізніше співробітник Glovo звернувся до поліції та розповів про те, що сталося. На прохання патрульних він повернувся на місце події.

Поліцейським кур'єр повідомив, що почав стріляти після того, як клієнт напав на нього із ножем. В обох чоловіків забрали пістолет та ніж. Деталі події з'ясовуватимуть слідчі.

До слова, нещодавно у Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці