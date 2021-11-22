Підліток із Миколаєва створив фейкову «Дію» та продав понад тисячу липових covid-сертифікатів

За свої послуги хлопець брав від 250 до 650 гривень

Українські правоохоронці виявили черговий факт підробки додатку Дія. Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора, це знову неповнолітня особа.

За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що схожий на додаток «Дія». У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії сovіd-сертифікатів.

За доступ до сайту мешканець Миколаєва брав від 250 до 650 грн. Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Російської Федерації, з якого потім підліток переводив кошти на картковий рахунок.

Після оплати він надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалося його інсталювати на власний смартфон. На сайті було авторизовано більше тисячі користувачів.

«В результаті обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного додатку «Дія», листування з покупцями, відомості про продаж архіву й отримані кошти. Наразі вживаються заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатку, притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу», – йдеться у повідомленні.

Нещодавно у Харкові кіберполіція викрила неповнолітнього розробника фейкової «Дії».

Раніше кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму «Дія», відправивши в ІТ-сферу на виправні роботи.

Згодом розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у міністерство.

Як повідомлялося, українці не надто заморочуються питаннями безпеки, про це свідчать результати дослідження компанії NordPass, на яке посилається видання Gagadget.

Раніше повідомлялося, що Міністерство з питань цифрової трансформації обіцяє 1 мільйон гривень ($35 тисяч) за виявлені вразливості у додатку «Дія».

Також кіберексперт назвав головні недоліки додатку «Дія»

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