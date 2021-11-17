У Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці (відео)

Водії через «червону» зону «стоячих» до салону не впускають

У Кривому Розі суперечка за місце у маршрутці між чоловіками переросла у справжні гладіаторські бої. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі «Дніпро оперативний».

На кадрах видно, як троє чоловіків били одного, а потім четверо одного. Очевидці розповіли, що причиною бійки стало місце у салоні маршрутки, адже водії через «червону» зону «стоячих» до салону не впускають.

«У Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце в маршрутці. З «стоячими місцями» водій маршрутки їхати відмовився. Хто сильніший, той і їде?», – йдеться під відео.

Згодом, як пасажири відлупцювали «зайвого» пасажира, маршрутка поїхала далі.

Нагадаємо, у Полтаві маршрутка на ходу «згубила» два колеса.

Раніше повідомлялося, що у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки.

До слова, туристу з Ізраїлю загрожує сім років тюрми за бійку в київському метро.