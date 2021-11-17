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    У Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці (відео)

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    Згодом, як пасажири відлупцювали &laquo;зайвого&raquo; пасажира, маршрутка поїхала далі - У Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці (відео)
    Згодом, як пасажири відлупцювали «зайвого» пасажира, маршрутка поїхала далі
    фото скріншот відео

    Водії через «червону» зону «стоячих» до салону не впускають

    У Кривому Розі суперечка за місце у маршрутці між чоловіками переросла у справжні гладіаторські бої. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі «Дніпро оперативний».

    На кадрах видно, як троє чоловіків били одного, а потім четверо одного. Очевидці розповіли, що причиною бійки стало місце у салоні маршрутки, адже водії через «червону» зону «стоячих» до салону не впускають.

    «У Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце в маршрутці. З «стоячими місцями» водій маршрутки їхати відмовився. Хто сильніший, той і їде?», – йдеться під відео.

    Згодом, як пасажири відлупцювали «зайвого» пасажира, маршрутка поїхала далі.

    Нагадаємо, у Полтаві маршрутка на ходу «згубила» два колеса.

    Раніше повідомлялося, що у Києві водій побив та викинув пасажирку-іноземку з маршрутки.

    До слова, туристу з Ізраїлю загрожує сім років тюрми за бійку в київському метро.

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    Теги: громадський транспорт Дніпро бійка Кривий Ріг
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    У Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце у маршрутці (відео)