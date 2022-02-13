Напад на журналістів у Дніпрі: ЗМІ назвали ймовірного замовника

Напад пов'язують із кримінальним авторитетом із Дніпра

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, хто може стояти за нападом на знімальну групу «Української правди» у Дніпрі. Він припустив, що бандити, пов'язані з фірмою «Наріка». Відповідну інформацію Бутусов оприлюднив у Facebook.

«Журналіст Михайло Ткач разом з оператором знімав у віп-терміналі аеропорту, як на сьогоднішній день народження олігарха Ігоря Коломойського у Дніпро прилітають на чартерах гості», – написав він.

Як зазначив Бутусов, усе це відбувалось на очах співробітників поліції аеропорту, які не зробили нічого для захисту журналістів та затримання нападників.

«Хоча коли Ткач поновив зйомку, добре видно, що поліцейські бачили, що спілкуються із журналістами, бачать документи та особисто впізнали Ткача. Бандити після нападу спокійно виїхали з аеропорту», – додав він.

Джерела Цензор.Нет встановили, що нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ. Ці машини належать компанії із Дніпра ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест».

Одним з власників цієї компанії, згідно з відкритими базами даних, є Олександр Петровський. «Так, це той самий знаменитий Петровський, якого в деяких медіа називають за кличкою «Нарік». «Нарік» – один з найвпливовіших «авторитетів» Дніпра, якого, за даними джерел, пов'язують і з найбільшим ринком «Озерка», і з більшістю забудов у місті, і з участю у багатьох розбірках у тіньовому світі»», – розповів Бутусов.

Бутусов зазначив, що авторитет дружить із можновладцями і додав, що раніше вже розслідував його діяльність.

«А чому б ні? Поліція в області та замгенпрокурора Симоненко лояльні до Коломойського, зв'язки в Офісі президента та партії «Слуга народу» прямі, пару дзвінків і проблеми вирішуються. Головне, що журналісти не завадили святу людини, яка вирішує усі питання. Оце для Петровського набагато вагоміше за будь-який закон та будь-яку владу», – резюмував журналіст.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача. Журналіст пояснив, що близько третьої години дня до відеооператора Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.