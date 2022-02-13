Стрілянина в кафе на Донеччині: затримано українських військових

У ніч проти 13 лютого у селі Гранітне Донецької області через стрілянину у кафе загинули двоє осіб, ще двох із пораненнями доправили до лікарні. Спеціалізована військова прокуратура повідомила про затримання двох підозрюваних.

«За процесуального керівництва Маріупольської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил затримано двох військовослужбовців Збройних Сил України за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та умисного вбивства двох осіб (п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.15, п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців України, перебуваючи на території кафе у селі Гранітне Донецької області, вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.

«На місці події працюють керівництво та прокурори Волноваського відділу Маріупольської спецпрокуратури об’єднаних сил, слідчі Волноваського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області та експерти. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу», – додали у прокуратурі.

Раніше у Дарницькому районі столиці чоловік вистрілив в ногу будівельнику, який робив ремонт в квартирі йогосусідів зверху. Інцидент стався на проспекті Бажана.

Місцевий мешканець прийшов до квартири поверхом вище, де проводились ремонтні роботи, через нібито затоплення його оселі. Згодом між чоловіками виник конфлікт, під час якого сусід вистрелив будівельнику в ногу. За скоєне слідчі повідомили затриманому про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 25 січня у центрі Києва сталася стрілянина.