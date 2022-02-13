День народження Коломойського. Мер Дніпра розповів деталі нападу на журналістів

Борис Філатов оприлюднив власну версію інциденту у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов своєрідно привітав бізнесмена Ігора Коломойського із днем народження (бізнесмен народився 13 лютого 1963 року), пов’язавши подію із нападом на журналістів.

«Сьогодні день народження Ігоря Валерійовича Коломойського. Дай Боже йому здоров'я. Сьогодні до нього прилетіли гості. На різноманітних приватних літаках. Сьогодні в аеропорту, де будують термінал або для Ярославського, або для Бені, і злітно-посадкову смугу, або для держави, або для Бені, стався напад на знімальну групу «Української правди». Виродки кидали ножі в журналістів», – емоційно написав Філатов у Facebook.

Він наголосив, що ініціює розслідування та «особисто звернеться до очільників держави задля політичної оцінки інциденту. А також пообіцяв не допустити законно «звести» цю справу.

«Я також офіційно кажу, що в нашому аеропорту є система камер, які ми встановили в 2014 році за наші гроші, і якщо якась інформація зникне, це буде консенсус поліції зі злочинцями. Також офіційно заявляю, що мерія зробить все можливе, щоб передати всю можливу інформацію журналістам відеокамерою міської системи «Безпечне місто», – резюмував Філатов.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача. Журналіст пояснив, що близько третьої години дня до відеооператора Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.

Інший чоловік почав заламувати руки водію. Чоловіки не представилися. За даними журналістів, це були представники охорони. Поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною.