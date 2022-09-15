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Напад на журналістів в «Укрексімбанку»: Мецгер отримав копійчане покарання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Напад на журналістів в «Укрексімбанку»: Мецгер отримав копійчане покарання
Євген Мецгер готовий обіймати державні посади в майбутньому
фото з відкритих джерел

Суд призначив трьому обвинуваченим штраф

14 вересня Голосіївський районний суд Києва у справі про напад на журналістів в «Укрексімбанку» визнав винуватими колишніх голову правління банку Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» Олега Осіпова і призначив кожному штраф. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3,4 тис. грн (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Так само винуватими суд визнав колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 («Побої та мордування»). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1,7 тис. грн кожному.

Журналістам Мецгер так прокоментував вирок: «Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати (апеляцію. – Ред.)».

На уточнення Радіо Свобода щодо його намірів обіймати державні посади в майбутньому, Мецгер відповів так: «Якщо буде така нагода, буде в мене таке бажання, я буду потрібен державі – так, буду. Якщо не потрібен, то не буду. Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, скілів, які можуть бути потрібні державі ще».

Тельбізов на запитання журналіста Радіо Свобода щодо вироку суду відреагував так: «Є суд, є рішення. Тут же не клуб із розваг, хтось чимось задоволений чи ні. Я не обговорюю рішення суду, я громадянин цієї країни. І сьогодні є набагато важливіші справи, ніж обговорювати, хто тут чим задоволений. З того моменту, як вийшли з системи, ми працюємо, служимо, продовжуємо. Тому це – дрібниці життя, які сьогодні тут відбулись».

Призначити саме таке покарання – у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади – суд просили державні обвинувачі (прокурори).

Адвокат журналістів Анатолій Попов, коментуючи рішення, зазначив, що суд «фактично виніс вирок у межах того, що просила прокуратура».

«Штраф – це те, що просила прокуратура. Ми будемо обговорювати питання необхідності подання апеляційної скарги від нас, коли ознайомимося з повним текстом судового рішення», – підкреслив представник потерпілих і додав: «Ми запитували, чому прокуратура не просила покарання у вигляді відсторонення від можливості обіймати певні посади. Нам повідомили, що це узгоджено з керівництвом прокуратури. Я хочу відзначити, що ми не дуже задоволені діями прокуратури в цій кримінальній справі. Бо десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні. Ми про це дізналися 10 листопада 2021-го, коли ознайомилися з матеріалами справи. Згодом ми дізналися, що закрита 146 стаття ККУ – це незаконне позбавлення волі осіб. Нам через суд довелося її відновлювати».

Потерпілі оскаржують безпідставне, на їхню думку, закриття кримінального провадження за найтяжчою, 146 статтею ККУ («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Прокурорка Голосіївської окружної прокуратури Києва Євгенія Литвинчук від коментарів журналістам у залі суду відмовилася.

Нагадаємо, 4 жовтня 2021 року у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

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Теги: вирок прокуратура журналіст штраф банк Київ напад

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