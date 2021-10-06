«Выруби его, что он тут ходит!». Що відбулося в кабінеті голови Укрексімбанку: усі деталі скандалу на ранок

Запис журналістів видалили співробітники Укрексімбанку, але його вдалося відновити

У державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем». Свою версію подій «Схеми» підтверджують відеозаписом, який вдалося відновити через добу після події, а наглядова рада Укрексімбанку почала перевірку через конфлікт.

Главком зібрав всю інформацію, яка відома станом на ранок, про події в кабінеті голови Укрексімбанку.

Що відбулося: версія журналістів

4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео.

Весь цей час знімальна група залишалася заблокованою у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».

Вони оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналіст зміг записати те, що відбувалося, на аудіо.

Відновлено відео нападу на журналістів в кабінеті голови Укрексімбанку

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.

На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

«Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить?», – говорить Євген Мецгер, побачивши, що оператор продовжує знімати його реакцію на запитання журналіста.

Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали. Зафіксовані спроби Володимира Пікалова, директора департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» вимкнути запис на техніці Радіо Свобода, та чутно його слова:

«Ніхто цю штуку нікуди не винесе. Вас просили, а що ви хотіли? Хлопці, ви думаєте, що це жарти?», – каже Пікалов.

Далі вказівку дає Євген Мецгер: «Давай, забирайте камеру. Ігор, забери у них камеру до бісової матері. Охрі*ли.. І ось цю теж, Ігор, забирай!», – каже голова правління Укрексімбанку.

На відео видно, як один з підлеглих Мецгера вириває камеру із рук журналіста Кирила Овсяного.

Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура та силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Журналісти упізнали чоловіка – це Ігор Тельбізов – директор департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку».

«Підіть з айтішниками, вичистите все г*но», – далі наказує Мецгер.

Що кажуть в Укрексімбанку

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

«Журналіст поставив низку запитань про діяльність клієнтів банку. Журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених банком порушень. Інформація, яка запитувалася, є банківською таємницею. З огляду на це, пресслужба банку була змушена зупинити проведення інтерв'ю», – заявили в пресслужбі банку.

У банку заявили, що можуть звернутися до правоохоронців і медіарегуляторів через запитання журналіста. На думку банку, журналіст міг незаконно заволодіти інформацією, яка містить банківську таємницю.

Там стверджують, що журналісти залишили будівлю банку без перешкод і з усією технікою.

Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.

Наглядова рада висловила занепокоєння та стурбованість звинуваченнями проти банку у перешкоджанні журналістській діяльності.

«Відповідно до існуючих у Банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку та шляхів вирішення ситуації», – йдеться у заяві.

Що кажуть правоохоронці

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).

За даними слідства, 4 жовтня, журналісти програми «Схеми» здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом Укрексімбанку у приміщенні банківської установи.

Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.

Наразі журналістів запрошено для проведення допиту як потерпілих для встановлення всіх обставин події.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Голосіївського управління поліції в Києві. Його хід взято на контроль Київською міською прокуратурою.

Слідчі дії тривають.