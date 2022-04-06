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    Економіка та фінанси

    Скандальний Мецгер може стати заступником міністра економіки – ЗМІ

    Скандальний Мецгер може стати заступником міністра економіки – ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Пропозицію на ім’я прем’єр-міністра Шмигаля внесла міністерка економіки Юлія Свириденко

    Заступником міністра економіки України може бути призначений Євген Мецгер – колишній голова правління державного «Укрексімбанку», якого обвинувачували у кримінальній справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Відповідну пропозицію на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 5 квітня внесла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Лист за її підписом є у розпорядженні «Схем».

    «Міністерство економіки України вносить пропозицію щодо призначення Мецгера Євгена Володимировича на посаду заступника Міністра економіки України», – йдеться у листі за підписом Юлії Свириденко, в якому вона також просить про відповідне подання Кабінету Міністрів України.

    Нагадаємо, 2 листопада прокуратура скерувала до суду справу про напад на журналістів в Укрексімбанку.

    Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

    6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

    Як повідомлялося, 12 жовтня Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

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    Теги: економіка Україна
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    Скандальний Мецгер може стати заступником міністра економіки – ЗМІ