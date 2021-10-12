Напад на журналістів: наглядова рада Укрексімбанку звільнила Мецгера

Виконуючим обов’язки голови правління банку з 12 жовтня призначено Сергія Єрмакова

Наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку. Про це повідомляється на сайті фінустанови.

Зазначається, що номінаційний комітет Наглядової ради щодо можливих заходів (з урахуванням проведеної роботи Комісії з етики та Стану службової перевірки) під час проведення позачергового засідання 11 жовтня отримав заяву Мецгера про розірвання строкового трудового договору з власної ініціативи.

Номінаційний комітет негайно рекомендував Наглядовій раді припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером. Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги.

Виконуючим обов’язки голови правління банку з 12 жовтня призначено Сергія Єрмакова. Він займатиме цю посаду, поки за результатами конкурсу (не пізніше 12 квітня 2022 року) наглядова рада обере нового голову правління банку.

Нагадаємо, вчора ввечері відсторонений із посади голови правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення.

Того ж дня Голосіївський райсуд Києва обрав Мецгеру запобіжний захід – нічний домашній арешт. Такий же захід обрано директору департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимиру Пікалову.

А от відстороненому з посади керівника служби безпеки Укрексімбанку Ігору Тельбізову, який застосував фізичну силу до оператора «Схем», щоб відібрати у нього флешку з відео, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

6 жовтня, голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.