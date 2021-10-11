Напад на журналістів: суд відправив Мецгера відбувати покарання удома

Мецгер не може залишати своє місце проживання з 22 вечора до 6 ранку

Євген Мецгер не може залишати своє місце проживання з 22 вечора до 6 ранку

Прокурори просили відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт, але суд обрав саме нічний

Голосіївський районний суд міста Києва обрав для нині відсторонених голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера та директора департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимира Пікалова запобіжний захід – нічний домашній арешт. Таке рішення 11 жовтня ухвалила суддя Олександра Колдіна.

Прокурори просили відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт, але суд обрав саме нічний. Мецгер не може залишати своє місце проживання з 22 вечора до 6 ранку.

Євгена Мецгера та Володимира Пікалова підозрюють у вчиненні кримінального злочину за двома статтями – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людини. Йдеться про напад на знімальну групу «Схем» під час запису інтерв’ю з нині відстороненим головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером.

Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних — до 5 грудня. Рішення суду вони ще можуть оскаржити в Київському апеляційному суді.

8 жовтня Голосіївське управління поліції за погодженням прокурорів вручило ще одну підозру про незаконне утримання людей відстороненому очільнику Укрексімбанку Євгенію Мецгеру.

Раніше «Схеми» опублікували розслідування про Укрексімбанк, яке призвело до скандалу.

6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У банку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

Відомо, що поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.