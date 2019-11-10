На Одещині підозрюваний у вбивстві напав на прикордонника з ножем



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На Одещині підозрюваний у вбивстві напав на прикордонника з ножем Фото Державна прикордонна служба

Порушника доставлено до пункту тимчасового тримання в Подільську

На ділянці Подільського прикордонного загону порушник кордону під час затримання напав з ножем на дільничного інспектора прикордонної служби.

Про це розповіли у Секторі з питань взаємодії із ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Інформація про рух невідомої особи від кордону з Республікою Молдова в тил України надійшла прикордонникам від місцевих мешканців. Прикордонники одразу вислали спеціальний прикордонний наряд та дільничних інспекторів до місця можливого руху правопорушника.

Дільничними інспекторами прикордонної служби на околиці с. Домниця, що на Одещині, на відстані 800 метрів від кордону, виявлено невідому особу, яка на вимогу пред’явити документи вела себе агресивно та здійснила спробу нападу з ножем на прикордонника. З метою припинення протиправних дій, прикордонник застосував заходи фізичного впливу і спеціальні засоби, обеззброїв нападника та затримав його.

В ході проведення опитування встановлено, що даний чоловік незаконно перетнув державний кордон з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєння злочину, а саме вбивства в м. Рибниця, що в невизнаній ПМР.

Порушника, попередньо громадянина Молдови, доставлено до пункту тимчасового тримання в Подільську. Після встановлення особи затриманого буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», ч. 1 ст. 185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

За результатами роботи слідчо-оперативної групи національної поліції вбачаються ознаки здійснення кримінального злочину за ст. 345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

Тривають процесуальні дії стосовно з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, У «Борисполі» іноземець намагався підкупити прикордонника великою сумою грошей.