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    Кримінал

    На Луганщині затримали зловмисника, який раніше втік з-під варти

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    На Луганщині затримали зловмисника, який раніше втік з-під варти

    Втікач підозрюється у злочинах за ст. 186 КК України, тобто є грабіжником

    На Луганщині затримали судимого підозрюваного, який раніше втік під час конвоювання.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Луганської області.

    Зазначається, що правоохоронці знайшли та затримали чоловіка у Новоайдарському районі. Раніше судимий чоловік скоїв втечу під час конвоювання до ізолятору тимчасового тримання м. Старобільськ.

    Втікач підозрюється у злочинах за ст. 186 КК України, тобто є грабіжником. Поліція знайшла підозрюваного у покинутому нежилому будинку в селищі Співаковка Новоайдарського району, де він переховувався.

    Тепер чоловік відповідатиме ще й за втечу з-під варти (ст. 393 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п’яти років.

    Як повідомлялося, в Луганській області під час конвоювання в СІЗО втік підозрюваний.

    кримінал Луганщина СІЗО поліція чоловік
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