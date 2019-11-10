На Луганщині затримали зловмисника, який раніше втік з-під варти



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Втікач підозрюється у злочинах за ст. 186 КК України, тобто є грабіжником

На Луганщині затримали судимого підозрюваного, який раніше втік під час конвоювання.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Луганської області.

Зазначається, що правоохоронці знайшли та затримали чоловіка у Новоайдарському районі. Раніше судимий чоловік скоїв втечу під час конвоювання до ізолятору тимчасового тримання м. Старобільськ.

Втікач підозрюється у злочинах за ст. 186 КК України, тобто є грабіжником. Поліція знайшла підозрюваного у покинутому нежилому будинку в селищі Співаковка Новоайдарського району, де він переховувався.

Тепер чоловік відповідатиме ще й за втечу з-під варти (ст. 393 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Як повідомлялося, в Луганській області під час конвоювання в СІЗО втік підозрюваний.