Один зі спійманих СБУ високопоставлених терористів «ДНР» може уникнути відповідальности?



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«Батько ДНР» Роман Лягін

Справа Лягіна

Розгляд справи Романа Лягіна, організатора референдуму зі створення «ДНР» в Донецькій області у 2014 році, перенесено на 17 грудня 2019 р.

Засідання має відбутися о 13:30 в Шевченківському районному суді міста Києва (вул Дегтярівська, 31А).

Перше засідання по справі Лягіна було заплановано на 3 вересня 2019 року, проте розгляд справи перенесли на 1 листопада через те, що підозрюваний не ознайомився з матеріалами справи.

Перенесення засідання з 1 листопада на 17 грудня відбулося через те, що суддя Мєлєшак О.В., яка мала розглядати справу, перебувала у нарадчій кімнаті по іншій справі.

Нагадаємо, Лягіна звинувачують в тероризмі і, зокрема, як зазначив прокурор Комарницький, у захопленні приміщень заводу «Ізоляція» (Донецьк) і перетворення їх на катівні та тюремні камери для полонених.

Чому «батько ДНР» може уникнути покарання в Україні

Одним з командирів штурму території «Ізоляції» був Роман Лягін, на той час «міністр соціальної політики ДНР», у минулому – член Партії регіонів, який закликав знищити Україну. У мирний час він регулярно відвідував різні заходи в культурному центрі. Проте у квітні 2013 року Лягін опинився серед координаторів дій «протестувальників», які зірвали всеукраїнський семінар громадських організацій, що проходив в «Ізоляції» за підтримки посольства США в Україні. На заході виступив тодішній американський посол Джон Теффт, після чого на територію фонду ввірвалися молодики з плакатами «Теффт, руки геть від Донбасу», «Ні сирійській революції в Україні!», «Ні «арабській весні» в Донецьку!». Про це повідомляється у статті на сторінках «ДТ».

«Ми чудово розуміли, що він піарник Партії регіонів, але раз уже ми відкрили будинок свій – ми відкрили його для всіх. Але ситуація вражає, звісно. У такому випадку я завжди кажу: хлопця можна вивезти в Монако, але з хлопця не можна вивезти Єнакієве», – розповідає засновниця платформи культурних ініціатив «Ізоляція» Любов Михайлова.

У травні 2014 року Лягін очолив так звану Центральну виборчу комісію самопроголошеної «Донецької народної республіки», яка затвердила результати «референдуму про самовизначення ДНР». За це поборники «Російської весни» в Донбасі прозвали його «батьком ДНР». 12 квітня 2016-го Лягіна заарештували бойовики, і через деякий час він опинився на території Росії. 14 червня 2019-го Служба безпеки України, спільно із Генеральною прокуратурою, затримала ексголову «ЦВК ДНР» і оголосила йому про підозру в державній зраді. Однак є ризик, що Лягін може уникнути відповідальності.

«За моєю інформацією, Лягін пішов на співробітництво зі Службою безпеки України. Я знаю, що з ним протягом тривалого часу «працювали», щоб він перейшов на територію України. Я не знаю предмета домовленостей, але, цілком можливо, що йому могли пообіцяти пом’якшити вирок», – каже правозахисниця Ольга Решетилова.

Сумнівів в об’єктивності майбутнього вироку «батькові ДНР» додає і склад суддівської колегії. Головуюча суддя в справі Лягіна Олена Мелешак відома тим, що 2014 року як голова Шевченківського суду тиснула на своїх підлеглих з метою винесення максимально швидких і жорстких вироків учасникам «Автомайдану». Мелешак до Шевченківського суду Києва з Авдіївського міського суду Донецької області 2010 року перевів своїм указом президент-утікач Віктор Янукович. Друга суддя колегії, Лідія Щебуняєва, до 2015 року відправляла правосуддя в місті Харцизьку Донецької області. До столиці Щебуняєву 2015 року перевів п’ятий президент Петро Порошенко. Крім того, сторону обвинувачення в справі Лягіна представляє ще один уродженець Донбасу – прокурор військової прокуратури Максим Комарницький. Максим – син донедавна голови Луганської обласної державної адміністрації Віталія Комарницького. 2012 року Комарницький-старший заявляв, що Україна, Росія і Білорусь «приречені на возз’єднання».

Ось уже кілька місяців, усупереч вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, Шевченківський суд Києва відмовляється визнати фонд «Ізоляція» потерпілою стороною у справі Лягіна і надати матеріали справи для ознайомлення.

«У квітні 2019 року ПАТ «Ізоляція» звернулося до суду з заявою про своє залучення до кримінальної справи Лягіна як потерпілої сторони. Згідно з нормами КПК, акціонерне товариство набуло права потерпілого з моменту подачі цієї заяви. Ми подали заяву щодо ознайомлення з матеріалами справи, однак у суді кажуть, що питання допуску «Ізоляції» ще не вирішено, і на цій підставі відмовляються надати матеріали. У вересні ми подали клопотання про відвід судді у зв’язку з порушенням прав потерпілого, але його суд також не розглядає. Засідання постійно переносять», – каже адвокат об’єднання «Головань і партнери» Іван Чорний.

Дмитрові Потєхіну вдалося вийти на волю з секретної в’язниці «МДБ ДНР» завдяки повідомленню про своє місцезнаходження, яке він зумів передати в міжнародні правозахисні організації. Фонд «Ізоляція» продовжує працювати в Києві, куди Любов Михайлова вивезла всю команду проєкту відразу після захоплення приміщень культурного центру в Донецьку. Нове судове засідання у справі Романа Лягіна було призначено на 1 листопада, однак у зв’язку із зайнятістю судді слухання перенесли на грудень.

За даними СБУ, бойовики «ЛДНР» продовжують незаконно утримувати в секретних в’язницях 227 українців, які щодня можуть зазнавати катувань. Правозахисники стверджують, що таких людей як мінімум на кілька сотень більше. Чи скоро полонені зможуть знайти волю, залежить, зокрема, від швидкості й суворості вироку Роману Лягіну. Адже ніщо так не знижує ймовірності вчинення злочинів, як невідворотність і повнота покарання.