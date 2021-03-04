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    Невідомий «замінував» Львівську обладміністрацію: всіх евакуювали (фото, відео)

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    Правоохоронці очепили будівлю Львівської ОДА - Невідомий «замінував» Львівську обладміністрацію: всіх евакуювали (фото, відео)
    Правоохоронці очепили будівлю Львівської ОДА
    Фото: Львівський портал

    Вибухотехніки та кінологи обстежують будівлю ОДА на наявність небезпечних предметів

    У четвер, 4 березня, невідомий повідомив про замінування будівлі Львівської облдержадміністрації на вул. Винниченка.

    Правоохоронці евакуюють із будівлі усіх працівників. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

    Про нібито вибухівку у будівлі ОДА правоохоронці дізналися об 11:40. Анонім надіслав відповідне повідомлення на електронну пошту поліції.

    На місце прибули кінологи, вибухотехнічна служба, слідчо-оперативна група, швидка допомога.

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    Невідомий «замінував» Львівську обладміністрацію: всіх евакуювали (фото, відео)
    Невідомий «замінував» Львівську обладміністрацію: всіх евакуювали (фото, відео)
    Невідомий «замінував» Львівську обладміністрацію: всіх евакуювали (фото, відео)

    Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким посилюється відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

    Теги: Національна поліція України Львів замінування
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