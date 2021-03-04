Невідомий «замінував» Львівську обладміністрацію: всіх евакуювали (фото, відео)
Вибухотехніки та кінологи обстежують будівлю ОДА на наявність небезпечних предметів
У четвер, 4 березня, невідомий повідомив про замінування будівлі Львівської облдержадміністрації на вул. Винниченка.
Правоохоронці евакуюють із будівлі усіх працівників. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.
Про нібито вибухівку у будівлі ОДА правоохоронці дізналися об 11:40. Анонім надіслав відповідне повідомлення на електронну пошту поліції.
На місце прибули кінологи, вибухотехнічна служба, слідчо-оперативна група, швидка допомога.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким посилюється відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.