«Замінування Одеси»: у всіх судах міста шукають вибухівку

Для перевірки вказаної інформації на місця скеровано слідчо-оперативні групи

Правоохоронці перевіряють повідомлення про начебто замінування будівель усіх судів Одеси.

Про це йдеться в повідомлені пресслужби Нацполіції Одещини.

За словами речниці НГПУ в області, Світлани Білецької, повідомлення про загрозу вибуху надійшло до поліції вранці 4 березня. Наразі на місці працюють кінологи, вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 2 березня правоохоронці перевіряли інформацію про нібито замінування школи в Київському районі Одеси та п'ятьох будівель комунальних підприємств міста.

Перше повідомлення про вибухівку надійшло на електронну пошту школи в Київському районі Одеси. Згодом анонім повідомив про «замінування» ще п'ятьох будівель, в яких розташовані комунальні служби міста.