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    «Замінування Одеси»: у всіх судах міста шукають вибухівку

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    Наразі на місці працюють кінологи, вибухотехніки - «Замінування Одеси»: у всіх судах міста шукають вибухівку
    Наразі на місці працюють кінологи, вибухотехніки
    фото: з відкритих джерел

    Для перевірки вказаної інформації на місця скеровано слідчо-оперативні групи

    Правоохоронці перевіряють повідомлення про начебто замінування будівель усіх судів Одеси.

    Про це йдеться в повідомлені пресслужби Нацполіції Одещини.

    За словами речниці НГПУ в області, Світлани Білецької, повідомлення про загрозу вибуху надійшло до поліції вранці 4 березня. Наразі на місці працюють кінологи, вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, 2 березня правоохоронці перевіряли інформацію про нібито замінування школи в Київському районі Одеси та п'ятьох будівель комунальних підприємств міста.

    Перше повідомлення про вибухівку надійшло на електронну пошту школи в Київському районі Одеси. Згодом анонім повідомив про «замінування» ще п'ятьох будівель, в яких розташовані комунальні служби міста.

    Теги: Одеса замінування вибухівка
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