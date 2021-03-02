Рада посилила відповідальність для «псевдомінерів»

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян загрожує до восьми років із конфіскацією майна

Верховна Рада України ухвалила законопроект, яким посилюється відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

За законопроект №3911 про внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян у другому читанні та в цілому проголосували 286 народних депутатів.

Згідно з ухваленими змінами, встановлюється додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Пропонується також викласти у новій редакції ч. 2 ст. 259 і, зокрема, впровадити посилену кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, якщо об'єктами цього повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі або споруди, які забезпечують діяльність органів державної влади, а також заклади охорони здоров'я або освіти, або якщо воно призвело до тяжких наслідків.

Законопроект передбачає позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років із конфіскацією майна за такі дії.

Нагадаємо, 18 лютого столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби. В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

24 лютого до столичної поліції надійшла інформація про замінування 11 торгівельно-розважальних центрів та одного готелю у різних районах столиці.

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Нещодавно столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».